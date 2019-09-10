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г.Ульяновск. пр. Созидателей, 94
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Гостиница Авиастар

Трёхзвездочная гостиница «Авиастар» в Ульяновске — это уютные номера, высокий уровень сервиса и комфортные условия для каждого гостя. Отель расположен в микрорайоне Новый Город на проспекте Созидателей, 94.

Каждый номер в нашем современном отеле, а всего их 100, выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В номерном фонде гостиницы нет одинаковых номеров. Вы можете выбрать, руководствуясь не только уровнем комфорта, но и своими цветовыми предпочтениями.

Номер представляет собой полноценную квартиру с прихожей, кухней, угловой ванной или душевой кабиной. Есть всё необходимое: микроволновая печь, чайник, холодильник, посуда, халат и тапочки, средства гигиены.

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номер в нашем современном отеле
номер в нашем современном отеле

Что мы предлагаем нашим гостям:

Бесплатный Wi-Fi на территории гостиницы

Бесплатный Wi-Fi на территории гостиницы

Завтрак — шведский стол, обеды и ужины в ресторане Fusion

Завтрак — шведский стол, обеды и ужины в ресторане Fusion

Заказ еды и напитков в номер из ресторана Fusion

Заказ еды и напитков в номер из ресторана Fusion

Чистота и порядок в номере

Чистота и порядок в номере

Услуги прачечной

Услуги прачечной

Охраняемая бесплатная парковка

Охраняемая бесплатная парковка

Отдельная гладильная комната

Отдельная гладильная комната

Сауна на территории отеля

Сауна на территории отеля

Конференц-зал для деловых встреч

Конференц-зал для деловых встреч

Полный спектр услуг отеля доступен в номере. Персонал разбудит вас в нужное время, доставит еду и напитки, пополнит мини-бар, проведёт уборку, замену полотенец по вашему запросу.

Если вам нужно привести вещи в порядок, то наши сотрудники постирают и выгладят одежду — быстро и недорого. Мы умеем работать с вещами из капризных материалов, имеем большой арсенал специальных средств для ухода за тканями разных типов.

Мы предлагаем завтраки по системе «шведский стол». Всю еду готовят из натуральных, свежих продуктов. Вас приятно удивит разнообразие первых, вторых блюд, закусок и десертов. Кроме того, в ресторан Fusion можно всегда зайти на бизнес-ланч и ужин.

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Категории номеров

Уютные номера в гостинице «Авиастар» разделены на три категории по уровню комфорта и планировке:

Апартаменты
Апартаменты

Двух-трехкомнатные номера повышенной комфортности площадью от 70 кв.м.

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Студия
Студия

Однокомнатный номер площадью от 35 кв.м. с кухней, всеми гигиеническими принадлежностями.

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Стандарт
Стандарт

Однокомнатный номер площадью от 25 кв.м. с кухонной зоной, ванной комнатой.

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Управляющий гостиницей «Авиастар»
Каждый номер представляет собой отдельную полноценную квартиру с кухней, ванной комнатой, коридором. Есть вся необходимая мебель, техника и гигиенические принадлежности.
Пивцайкин Евгений Владимирович
Управляющий гостиницей «Авиастар»

Документы

Типовой договор на размещение
Типовой договор на размещение
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Оформление проекта договора
Оформление проекта договора
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Свидетельство о присвоении категории
Свидетельство о присвоении категории
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Отзывы об «Авиастар»

Расположение и окружение

Ещё один плюс гостиницы «Авиастар» — удобное расположение. Неподалёку находятся; ресторан грузинской кухни «Антресоль», бар The Bulki, суши-бар «Икра», кофейня «Дали», фитнес-центр Cube, спортивный комплекс «Авиатор», кинотеатр «Крылья», McDonalds, торговые центры «Самолёт», «Велес», гипермаркет «Лента», супермаркеты «Пятёрочка», «Гулливер», «Магнит» Кроме того, от гостиницы легко добраться до завода «Авиастар-СП», промышленной зоны «Заволжье», аэропорта.

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