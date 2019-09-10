Гостиница Авиастар
Трёхзвездочная гостиница «Авиастар» в Ульяновске — это уютные номера, высокий уровень сервиса и комфортные условия для каждого гостя. Отель расположен в микрорайоне Новый Город на проспекте Созидателей, 94.
Каждый номер в нашем современном отеле, а всего их 100, выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В номерном фонде гостиницы нет одинаковых номеров. Вы можете выбрать, руководствуясь не только уровнем комфорта, но и своими цветовыми предпочтениями.
Номер представляет собой полноценную квартиру с прихожей, кухней, угловой ванной или душевой кабиной. Есть всё необходимое: микроволновая печь, чайник, холодильник, посуда, халат и тапочки, средства гигиены.