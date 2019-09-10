Гостиница Авиастар

Если вам нужно привести вещи в порядок, то наши сотрудники постирают и выгладят одежду — быстро и недорого. Мы умеем работать с вещами из капризных материалов, имеем большой арсенал специальных средств для ухода за тканями разных типов.



Мы предлагаем завтраки по системе «шведский стол». Всю еду готовят из натуральных, свежих продуктов. Вас приятно удивит разнообразие первых, вторых блюд, закусок и десертов. Кроме того, в ресторан Fusion можно всегда зайти на бизнес-ланч и ужин.